Бывший лучший арбитр мира Даниэле Орсато завершил карьеру после Евро-2024. Впоследствии рефери уехал в Россию, где получил новую работу.

Даниэле Орсато начал работать в футбольной структуре России. Итальянский рефери получил должность в экспертно-судейской комиссии в российском футбольном союзе, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто такой Даниэле Орсато

В своей профессиональной карьере итальянский арбитр провел немалое количество еврокубковых поединков, включая финал Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ в сезоне-2019/2020.

Также Орсато работал на трех поединках чемпионата мира-2022 в Катаре. Был главным рефери в полуфинале Хорватия – Аргентина на том турнире. На Евро-2024 арбитр отработал 4 матча. Последним матчем для итальянца стал четвертьфинал Англия – Швейцария в Германии.

В 2020 году Даниэле Орсато признали лучшим рефери в мире по версии IFFHS.

Напомним, в сентябре 2023 года президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что национальная сборная вражеской страны и команды из российского чемпионата продолжают быть дисквалифицированы из ассоциации до конца войны в Украине.