Даниэль Лапин завоевал чемпионский титул нокаутом в андеркарде боя Усик – Дюбуа

Украинский боксер Даниэль Лапин победил немца Аро Шварца в бою за звание чемпиона IBO Continental в полутяжелом весе.

Даниэль Лапин подходил к этому бою, имея семь побед на профессиональном ринге. В бою против Аро Шварца он одержал свою восьмую победу. Этот бой состоялся в андеркарде поединка Усик – Дюбуа во Вроцлаве.

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На кону этого боя был вакантный титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Лапин одержал досрочную победу. В конце шестого раунда Шварц оказался в нокдауне, а после этого его угол выбросило белое полотенце.

Для Лапина это всего лишь вторая досрочная победа на профессиональном ринге.

Видео лучших моментов боя Лапин – Шварц