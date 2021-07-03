Дания забила гол на Евро-2020 после ошибки арбитра: видео

Сборная Дании открыла счет в матче против Чехии в четвертьфинале Евро-2020 уже в дебюте встречи. Но к забитому голу привела ошибка главного арбитра матча.

Матч между сборным Дании и Чехии обслуживает нидерландский арбитр Бьерн Куйперс. В начале матча он назначил угловой в пользу датчан. Хотя мяч границы поля покинул от ноги датчанина Дольберга.

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И именно эта подача с углового привела к голу в ворота Чехии. Ларсен навесил от углового флажка, и Дилейни головой отправил мяч в ворота Вацлика с отскоком от газона.

Видео гола Дилейни в ворота Чехии

Этот гол стал десятым для сборной Дании на Евро-2020.