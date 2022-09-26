Как футболист Дании роскошным ударом с лета нокаутировал Францию в Лиге наций: видеообзор
В воскресенье 25 сентября Дания принимала Францию в последнем матче группы Лиги наций. Хозяева уверенно обыграли чемпионов мира-2018.
Красивая точка в матче
Два гола в первом тайме принесли Дании домашнюю победу над французами 2:0. Следует выделить второй мяч в исполнении хозяев матча, пишет 24 канал.
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Все началось с двух угловых от Эриксена. Сначала Кристиан попытался забить "сухое письмо" прямым ударом с угла поля. А уже со второго раза сделал подачу на дальнюю стойку, после двух сбросов мяч оказался у Ольсена, который с лета пробил прямо мимо голкипера Франции, который, похоже, не видел момента удара.
Андреас Сков Ольсен стал автором красивого и победного гола в матче с французами. Сборная Дании обыграла чемпионов мира-2018.
Дания с 12 очками закончила групповой раунд на 2-м месте, уступив лидеру Хорватии лишь один пункт. Хорваты спасли Францию от позора и вылета в дивизион В, куда опустилась Австрия.
Видеообзор матча (гол Ольсена с 6:48)