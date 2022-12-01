Фанаты сборной Австралии всю ночь праздновали победу над Данией на ЧМ-2022: сумасшедшие видео

В среду, 30 ноября, в драматических противостояниях определились участники плей-офф ЧМ-2022 от группы "D". Австралия благодаря минимальной победе продолжила борьбу на Мундиале.

Болельщики сборной Австралии не слишком верили в успех своей национальной команды на Мундиале в Катаре. Особенно после поражения от Франции со счетом 4:1.

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Просьба футболиста стала пророческой

После этого стартового поражения форвард Австралии Митчелл Дюк обратился к фанатам сборной. Футболист призвал их наблюдать за матчами в прямом эфире, а не ложиться спать, а утром смотреть только видеообзор и читать новости.

Интересно, что по сиднейскому времени все матчи ЧМ-2022 по футболу начинаются ночью, поэтому у болельщиков возникает вопрос: "Ложиться спать или смотреть за поединком своей родной сборной на Мундиале в Катаре?".

После этого призыва "соккеруз" минимально обыграли во втором туре Тунис (0:1). Отметим, что единственный и победный гол забил как раз Дюк, обращавшийся к фанатам.

Чтобы попасть в плей-офф, Австралия должна была одержать победу над Данией, которая на этом ЧМ никак не проявила себя.

Увядшая игра соперника позволила австралийской сборной пробиться в плей-офф Мундиаля в Катаре. Гол Мэттью Леки на 60-й минуте принес "соккеруз" победу 0:1 и выход в следующий раунд ЧМ-2022.

В 1/8 финала Австралия встретится против Аргентины. Начало встречи 3 декабря в 21.00.

Болельщики прислушивались к просьбе Митчелла Дюка и почти всем Мельбурном наблюдали за матчем родной сборной.

Австралийцы не спали в три ночи и продолжили свое празднование до самого утра. На эти безумные эмоции фанатов смотреть вечно.

Реакция фанатов Австралии на победу над Данией: смотрите видео