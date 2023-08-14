Мяч стал победным: украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд – праздничное видео

Даниил Кревсун отличился первым голом в желто-черной футболке. Футболист принес победу своему коллективу.

Даниил Кревсун забил свой дебютный гол за Боруссию Дортмунд. Произошло это в матче юниорских коллективов, пишет 24 Канал.

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В стартовом матче сезона

Боруссия Дортмунд U-19 и Байер Леверкузен U-19 провели встречу в рамках первого тура молодежного чемпионата Германии. Победу удалось одержать именно "джелям", одолевшим оппонента со счетом 3:1. Один из голов в матче в свой актив записал украинец Даниил Кревсун. Взятие ворот стало дебютным для юного полузащитника в футболе Боруссии. Кревсун с ростом 173 сантиметра выше выскочил после подачи углового и без проблем замкнул передачу. Его гол стал победным во встрече, поскольку впоследствии "фармацевтам" удалось разочаровать вратаря "джелей".

Видео гола украинца:

Стоит отметить, что Даниил – питомец донецкого Шахтера, однако после начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства он переехал в Германию. Первое время молодой полузащитник играл за Пройсен Мюнстер, где за полгода он провел 6 поединков за коллектив U-19. Денису удалось оформить 4 гола и 1 ассист за "орлов".

Но вот уже в январе 2023 года Боруссия Дортмунд организовала трансфер Кревсуна. В юниорской команде "шмелей" украинский полузащитник отыграл 8 поединков прошлого сезона, в которых отличился ассистом. После победы над Байером Боруссия занимает третье место в турнирной таблице молодежного чемпионата Германии.

Видео матча: