Еще совсем ребенок: в УПЛ впервые сыграл футболист 2006 года рождения

В матче 15-го тура Украинской премьер-лиги между Черноморцем и Металлистом в составе последнего дебютировал юный Даниил Кайдалов. Он установил уникальное достижение украинского чемпионата.

Хотя матч и завершился "сухой" ничьей, но уже появление на поле Кайдалова делает его особенным для украинского футбола. Ведь впервые в УПЛ дебютировал игрок 2006 года рождения.

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Исторический дебют Даниила Кайдалова

Даниил Кайдалов появился на поле на 82 минуте игры и провел в матче около 10 минут. Результативными действиями, как фактически и никто ни из партнеров, ни соперников, он на поле не отличился.

Впрочем, юный футболист стал самым молодым игроком, дебютировавшим в составе харьковской команды. Более того, и первым игроком 2006 года рождения, который дебютировал в УПЛ.

Правда, со своим дебютом в возрасте 16 лет и 293 дней он не входит даже в 10 самых молодых игроков, дебютировавших в УПЛ. Большинство из них – еще в 90-х годах.

Так, рекорд принадлежит Юрию Фенину, который в ноябре 1992 года дебютировал за симферопольскую Таврию в возрасте 15 лет и 186 дней. Но, несмотря на ранний дебют, нападающий в УПЛ не заиграл и большую часть карьеры провел в чемпионатах Молдовы, Беларуси и Эстонии.

Тренер Металлиста о юных футболистах

О появлении на поле очень уж юных исполнителей после игры с Черноморцем высказался исполняющий обязанности главного тренера Металлиста Олег Ратий. Он поблагодарил ребят за их усилия.

Думаю, вы видели, что у нас сегодня было много молодых ребят. В частности, дебютировал Даниил Кайдалов в 2006 году рождения, он вышел на замену. Хотели бы их поздравить, поблагодарить за отношение к матчу. На наш взгляд, они – большое будущее нашего клуба,

– сказал Олег Ратий.

К слову, для Даниила Кайдалова это было первое попадание в состав команды – и сразу же дебют во взрослом футболе.