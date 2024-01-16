Первым счёт в матче открыл Осер на 25-й минуте встречи. Однако Бордо сравнило цифры на табло, забив гол в раздевалку. Со счетом 1:1 команды ушли на перерыв, пишет 24 Канал.

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Из героя у неудачника

Не успел комментатор матча объявили составы команд, как Осер второй раз в поединке веяния счета. Атака и прострел с фланга окончился автоголом от футболиста Бордо. Антигероем этого эпизода стал украинец Даниил Игнатенко, пытавшийся прервать передачу в центр штрафной, но срезал мяч в свои ворота.

Даниилу ничего не оставалось, как просто схватиться за голову от отчаяния.

Видео, как Игнатенко отметился автоголом в матче Осер – Бордо

Отметим, что в конце встречи Осер увеличил свое преимущество до двух голов разницы, а финальный свисток зафиксировал победу хозяев 3:1. Осер благодаря победе продолжает удерживать лидерство в Лиге 2 (41 балл). А Бордо с 22 очками идет только 15-м.

Игнатенко провел весь матч и заработал желтую карточку.

Для 26-летнего полузащитника из Украины этот матч стал 18-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он отличился голом и ассистом.

Французская карьера Даниила Игнатенко

Напомним, что Игнатенко выступает за Бордо с конца января 2022 года, когда французский клуб арендовал его у Шахтера.

Полгода Даниил поиграл в аренде и подписал полноценный контракт с французами, рассчитанный до конца июня 2026-го.

Всего в футболке французского клуба провел 66 поединков (3 мяча и 5 ассистов).

К слову. Свой следующий матч Бордо проведет 20 января, когда в рамках 1/16-го Кубка Франции сыграет против Ниццы.