Даниил Чуфаров получил вторую "бронзу" на Паралимпиаде-2024

В четверг, 5 сентября, на Паралимпиаде-2024 состоялось 4 финала по плаванию с участием украинцев. В одном из них Украину представлял Даниил Чуфаров.

Спортсмен боролся за медаль в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SB11. Даниил Чуфаров на Паралимпиаде-2024 ранее уже получил две медали, пишет 24 канал.

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Чуфаров завоевал еще одну медаль

В квалификационном заплыве украинец показал второй результат и сумел выйти в финал соревнований.

Украинец начал финальный заплыв на третьей дорожке.

Сначала Даниил шел вне топ-3, однако на последних метрах сумел догнать оппонентов и финишировал третьим. Даниил Чуфаров получил свою вторую "бронзу" на Паралимпиаде-2024.

Справка. Даниил Чуфаров имеет два серебра Паралимпиад 2008 года и 2012 года. Также в активе украинца три паралимпийских "бронзы" – 2008 года, 2012 года и 2016 года.

Отметим, что ранее на Паралимпиаде-2024 Даниил Чуфаров получил серебряную и бронзовые медали.