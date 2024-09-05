Спортсмен боровся за медаль у запливі на дистанції 100 метрів брасом у класі SB11. Данило Чуфаров на Паралімпіаді-2024 раніше вже здобув дві медалі, пише 24 канал.

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Чуфаров виборов ще одну медаль

У кваліфікаційному запливі українець показав другий результат і зумів вийти до фіналу змагань.

Українець розпочав фінальний заплив на третій доріжці.

Спочатку Данило йшов поза топ-3, однак на останніх метрах зумів наздогнати опонентів і фінішував третім. Данило Чуфаров здобув свою другу "бронзу" на Паралімпіаді-2024.

Довідка. Данило Чуфаров має два срібла Паралімпіад 2008 року та 2012 року. Також в активі українці три паралімпійських "бронзи" – 2008 року, 2012 року та 2016 року.

Відзначимо, що раніше на Паралімпіаді-2024 Данило Чуфаров здобув срібну та бронзові медалі.