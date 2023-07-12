Одно из главных открытий сезона в УПЛ: Динамо определилось с ключевой трансферной целью на лето

Даниил Алефиренко очень сильно пришелся по душе киевскому коллективу. Вингеру следует готовиться к переезду.

Даниил Алафиренко – главная трансферная цель "Динамо" на лето. Нападающий стал лидером аутсайдера Украинской Премьер-лиги.

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Перспективное, но не звездное усиление

Киевский коллектив не тянется за звездами в пылу трансферов. "Бело-синие" успели уже расстаться с рядом своих исполнителей, среди которых Денис Бойко (Полесье), Никита Бурда (Колос), Никита Кравченко (Полесье, аренда), Фран Соль (АЕК Ларнака), Георгий Цитаишвили (Динамо Батуми, аренда) , Артем Беседин (Ордобасы) и Томаш Кендзера (ПАОК, аренда). Динамо же в свою очередь не слишком торопится усиливаться, поскольку очень осторожно подходит к данному вопросу.

Однако список кандидатов, которых "бобры" хотят видеть в своих рядах, все же не резвятся. В частности, киевляне заинтересованы в услугах 23-летнего вингера Даниила Алафиренко, который более того стал целью "номер один" для Динамо. К тому же, цена за перспективного футболиста не кусается, поскольку составляет около 500 тысяч долларов. Для Динамо, если это единственный или один из немногих потенциальных трансферов. Однако стоит отметить, что никакого подтверждения от главного тренера команды Мирчи Луческу руководство клуба не получило.

Выступления Даниила Алефиренко

23-летний вингер – питомец харьковского Металлиста, однако еще в довольно юном возрасте перебрался в состояние луганской Зари, которые и до сих пор принадлежит.

В прошлом сезоне Алефиренко начал именно в состоянии "бело-черных", однако вторую половину кампании доигрывал в Черноморце. Даниил стал одним из лидеров "моряков" и помог одесситам остаться в Украинской Премьер-лиге.

Всего за сезон вингер сыграл футболист в 27 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

Румынский специалист очень требовательно относился к приобретению вингера для команды в начале прошлого сезона. Со временем Луческу одобрил кандидатуру только Владислава Кабаева (киевляне заплатили Заре за игрока 1,2 миллиона евро), который за кампанию отдал только 3 ассиста и не забил ни одного гола.