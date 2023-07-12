Даниїл Алафіренко – головна трансферна ціль Динамо на літо. Нападник став лідером аутсайдера Української Прем'єр ліги.

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Перспективне, проте не зіркове підсилення

Київський колектив не тягнеться за зорями у палні трансферів. "Біло-сині" встигли уже розпрощатися з низкою своїх виконавців, серед яких Денис Бойко (Полісся), Микита Бурда (Колос), Микита Кравченко (Полісся, оренда), Фран Соль (АЕК Ларнака), Георгій Цітаішвілі (Динамо Батумі, оренда), Артем Бєсєдін (Ордобаси) та Томаш Кендзьора (ПАОК, оренда). Динамо ж у свою чергу не надто поспішає підсилюватися, оскільки дуже обережно підходить до даного питання.

Проте список кандидатів, яких "бобри" жадають бачити у своїх лавах все ж не пустує. Зокрема, кияни зацікавлені у послугах 23-річного вінгера Даниїла Алафіренка, який, більше того, став ціллю "номер один" для Динамо. До того ж ціна за перспективного футболіста не кусається, оскільки становить близько 500 тисяч доларів. Для Динамо якщо це єдиний або один із небагатьох потенційних трансферів. Та от варто зазначити, що ніякого підтвердження від головного тренера команди Мірчі Луческу керівництво клубу не отримало.

Нагадаємо. Румунський фахівець дуже вимогливо ставився до придбання вінгера для команди на початку минулого сезону. З часом Луческу одобрив кандидатуру тільки Владислава Кабаєва (кияни заплатили Зорі за гравця 1,2 мільйона євро), який за кампанію віддав тільки 3 асисти та не забив жодного гола.

Виступи Даниїла Алефіренка