Не в том месте, не в то время: Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии
Источник:ABC
39-летний бразилец Дани Алвес попал в ненужный скандал. Футболист обвиняется в сексуальном насилии в ночном клубе Барселоны.
Полиция уже разбирается в ситуации бразильца. Близкие Дани Алвеса отрицают все обвинения.
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Объяснение ситуации
Потерпевшая, чей возраст не назван, утверждает, что инцидент произошел 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны. Женщина рассказала, что Дани Алвес сунул ей руку под нижнее белье. После этого она испуганно рассказала все своим друзьям, а те в свою очередь, передали информацию охранникам клуба.
Пострадавшую вместе с друзьями перевели в безопасное место. Охранники клуба вызвали каталонскую полицию, поскольку в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и притязаний в ночных клубах. Женщина провела остальной вечер в стрессе.
Каталонская полиция начала расследование, хотя жалоба потерпевшей еще не оформлена. Женщина прошла медобследование в больнице Барселоны, где полиция взяла у нее показания.
Сторона Дани Алвеса отрицает обвинение в сторону футболиста. Бразилец находился в ночном клубе Барселоны, но футболист отдыхал там совсем мало. Также они уверяют, что Алвес не застал никаких инцидентов.
Карьера Дани Алвеса
Если этот инцидент подтвердится не в пользу Дани Алвеса, то футболист по глупости может испортить свою карьеру.
- самый титулованный игрок в истории футбола, 43 трофея.
- выступал за Севилью, Барселону, ПСЖ, Ювентус
- шестикратный чемпион Испании и трехкратный обладатель Лиги Чемпионов
- дважды выигрывал Копа Америка в составе сборной Бразилии