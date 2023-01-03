Цинциннати Бенгалс и Баффало Биллс сыграли матч регулярного чемпионата в понедельник, 2 января. Однако игра была остановлена еще в первой четверти.

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В игровом эпизоде Дамар Хэмлин столкнулся с ресивером Ти Хиггинсом и упал на землю. После этого Хэмлин встал и поправил свой шлем на голове. И тут же пошатнулся и неподвижно упал на газон.

24-летнему Хэмлину была оказана немедленная медицинская помощь и проведена сердечно-легочная реанимация. Его с поля забрала скорая.

По сообщению СМИ, сейчас игрок находится в больнице. Его состояние оценено как критическое.

После инцидента игра была остановлена. Официальные лица даже готовы были продолжить матч после того, как Хэмлина забрала скорая. Однако игроки обеих команд покинули поле и ушли в раздевалку. Так что матч решили перенести на неопределенный срок.