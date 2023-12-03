Фантастическая серия: Даллас выдал бешеный рывок 30:0 в матче НБА, установив рекорд лиги - видео

В воскресенье, 3 декабря, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из них встречались Даллас и Оклахома.

Поединок проходил под контролем гостей, которые в начале четвертого периода имели преимущество в 24 очка. Однако при счете 87:111 Даллас вернулся в игру и переписал историю НБА, пишет 24 Канал.

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Даллас побил рекорд НБА, который держался 14 лет

В течение семи минут "Маверикс" совершили невероятный рывок в 30 подряд набранных очков и вышли вперед со счетом 117:111. Одним из главных героев этой серии стал Лука Дончич, за матч совершивший трипл-дабл из 36 очков, 15 подборов и 18 передач.

Таким образом Даллас превзошел предыдущий рекордный отрезок 29:0, который установил Кливленд в матче против Милуоки 6 декабря 2009 года.

Смотрите видео с невероятным рекордом Далласа

Однако в итоге исторический рекорд не помог "Маверикс" одержать победу. Команды после безумного отрезка обменялись 3-очковыми попаданиями, а дальше матч закрыли игроки "Тандер", набрав десять последних очков в поединке, что зафиксировало окончательный счет – 120:126.

. После очной встречи Даллас расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции НБА, Оклахома – на втором.