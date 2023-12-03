Поєдинок проходив під контролем гостей, які на початку четвертого періоду мали перевагу у 24 очки. Проте за рахунку 87:111 Даллас повернувся у гру та переписав історію НБА, пише 24 Канал.

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Даллас побив рекорд НБА, що тримався 14 років

Протягом семи хвилин "Маверікс" здійснили неймовірний ривок у 30 поспіль набраних очок та вийшли вперед із рахунком 117:111. Одним із головних героїв цієї серії став Лука Дончич, який за матч зробив тріпл-дабл із 36 очок, 15 підбирань та 18 передач.

Таким чином, Даллас перевершив попередній рекордний відрізок 29:0, який встановив Клівленд у матчі проти Мілуокі 6 грудня 2009 року.

Дивіться відео з неймовірним рекордом Далласа

Проте в підсумку, історичний рекорд не допоміг "Маверікс" здобути перемогу. Команди після шаленого відрізка обмінялися 3-очковими влучаннями, а далі матч закрили гравці "Тандер", набравши десять останніх очок у поєдинку, що зафіксувало остаточний рахунок – 120:126.

Довідка. Після очної зустрічі Даллас розташувався на шостому місці в турнірній таблиці Західної конференції НБА, Оклахома – на другому.