Дали "мусорное время": Лень впервые за две недели сыграл матч в НБА

Центровый сборной Украины Алексей Лень сыграл свой четвертый матч в НБА в нынешнем сезоне. На этот раз – против Бруклина.

Алексей Лень получает мало игровой практики в Сакраменто. Матч против Бруклина стал лишь четвёртым для украинского центрового в этом сезоне. При этом он вышел лишь на последние пять минут игры, когда преимущество его команды было более 30 очков. Обычно в такие моменты на площадку выпускают резервистов, а это игровое время называют "мусорным".

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Лень за отведенное ему время набрал 4 очка (2 из 2 двухочковых броска) и собрал 1 подбор в защите. Игра закончилась со счётом 153:121.

Для Леня – это лишь четвёртый матч в этом сезоне. Он пропустил первые три игры команды. После этого трижды вышел на площадку, максимум – на три минуты. И за эти три матча набрал всего одно очко. После этого следующие шесть матчей он снова не выходил на площадку. И вот 15 ноября он получил игровое время.

Стоит отметить, что Лень проводит свой десятый сезон в НБА. Пять сезонов он провел в Финиксе. Далее два сезона отыграл в Атланте, откуда в середине сезона его обменяли в Сакраменто. Затем последовал сезон, где он начинал в Торонто, а закончил в Вашингтоне. А уже после этого – снова Сакраменто, где он выступает и дальше.