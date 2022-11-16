Олексій Лень отримує мало ігрової практики в Сакраменто. Матч проти Брукліна став лише четвертим для українського центрового в цьому сезоні. При цьому він вийшов лише на останні п'ять хвилин гри, коли перевага його команди була понад 30 очок. Зазвичай в такі моменти на майданчик випускають резервістів, а цей ігровий час називають "сміттєвим".

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Лень за відведений йому час набрав 4 очки (2 з 2 двоочкові кидки) та зібрав 1 підбирання в захисті. Гра закінчилася з рахунком 153:121.

Для Леня – це лише четвертий матч в цьому сезоні. Він пропустив перші три гри команди. Після цього тричі вийшов на майданчик, максимум – на три хвилини. І за ці три матчі набрав лише одне очко. Після цього наступні шість матчів він знову не виходив на майданчик. І от 15 листопада він отримав ігровий час.

Варто відзначити, що Лень проводить свій десятий сезон в НБА. П'ять сезонів він провів у Фініксі. Далі два сезони відіграв в Атланті, звідки посеред сезону його обміняли в Сакраменто. Потім був сезон, де він починав в Торонто, а закінчив у Вашингтоні. А вже після цього – знову Сакраменто, де він виступає і далі.