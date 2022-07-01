Дальше без украинок: Цуренко досадно уступила в третьем раунде Уимблдона

Теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть третий круг Уимблдона. Она последней из украинок выбыла из одиночной сетки турнира.

Леся Цуренко – Юле Нимайер 4:6, 6:3, 3:6

На старте турнира Цуренко победила венгерку Анну Бондарь, а во втором круге сенсационно обыграла первую ракетку Украины, пишет 24 канал.

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В следующем матче Леся встретилась с представительницей Германии Юле Немайер.

Теннисистки сыграли на корте три сета. Цуренко проиграла первую партию со счетом 4:6, однако взяла реванш во второй – 6:3. К сожалению, решающий сет завершился не в пользу нашей теннисистки – 3:6.

В 1/8 финала немка сыграет с победительницей матча между словенкой Каей Юван (№62 WTA) и британкой Гезер Уотсон (№121).

Как выступили украинки в Лондоне

Цуренко последней из украинок выбыла из одиночной сетки Уимблдон-2022. Единственный раз Цуренко пробивалась дальше второго круга на Уимблдоне в 2017 году, так что на этот раз украинка повторила свой топрезультат турнира.

Ранее с турниром простились Даяна Ястремская (вылет в первом круге), Ангелина Калинина и Марта Костюк (вылет во втором круге).

. Вылет в третьем круге – это повторение лучшего результата Цуренко на Wimbledon. На турнире 2017 Леся также прекратила борьбу на этой стадии.