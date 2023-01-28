Начал покорение Великобритании: Далакян победил Хименеса и защитил чемпионский пояс WBA

Украинский боксер провел шестую подряд успешную защиту звания чемпиона. Теперь Артём должен подписать контракт с известным промоутером.

В субботу, 28 января, в Лондоне проходит вечер бокса, организованный компанией Queensbery Promotions известного промоутера Фрэнка Уоррена. Главным боем станет поединок Артура Бетербиева и Энтони Ярда.

По теме Украинский нокаутер защитил титул чемпиона WBC: видео эффектной рубки

В андеркарде этой встречи свой бой провел украинец Артем Далакян, до сих пор не знавший поражений в карьере. Его соперником стал также непобедимый боксер Давид Хименес, пишет 24 канал.

Костариканец пытался отобрать у украинца чемпионский пояс WBA в самом легком весе. Впрочем, Артему удалось в шесть его защитить. В четырех из прошедших пяти боев Далакян одолевал соперников нокаутом.

В этот раз уроженец Баку провел в ринге все 12 раундов, но судьи единодушно отдали победу Артему – 116:112 и дважды по 115:113. Таким образом, Далакяну открывается путь к бою за объединение поясов.

Читайте также Московские попы довели до ручки: страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины

Кроме того, сообщалось, что в случае победы над Хименесом украинский боксер подпишет контракт с Фрэнком Уорреном. Это позволит ему выйти на британский рынок и соперничать с лучшими представителями этой страны.

. Далакян провел уже 22 поединка на профессиональном уровне, не потерпев ни одного поражения. 15 раз Артем нокаутировал своих оппонентов.