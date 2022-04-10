Дайте мне "Джавелинчик", я хочу пару этих пид**асов завалить, – легенда Днепра Таран

Известный украинский тренер Олег Таран поблагодарил президента УАФ Андрея Павелко за гуманитарную помощь. Экс-футболист эмоционально высказался о войне в Украине.

Тренер: ВСУ и украинский дух победит эту дрянь

По словам Тарана, УАФ очень помогла переселенцам с горячих точек. Сам тренер тоже помогает своим землякам.

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Таран развозит гуманитарку нуждающимся.

"От имени ветеранов футбола и команды Днепр хотим поблагодарить Андрея Павелко за его большую помощь для переселенцев из Донецкой, Луганской, Харьковской области, из Херсона. Сегодня мы уже с самого утра развозим гуманитарную помощь нашим женщинам, детям", – отметил специалист.

Легенда украинского футбола не сомневается в победе Украины. Он заявил, что тоже готов воевать против оккупантов.

"Страшное время, но я уверен, что наши Вооруженные силы, наш украинский дух победит эту дрянь и будет у нас снова светлое и мирное небо. Вернуться дети, женщины, бабушки, наши матери", – сказал Таран.

Я хоть завтра готов... Дайте мне "Джавелинчик". Я хочу пару этих пид**асов завалить,

– добавил тренер.

. Олег Таран стал легендой Днепра, выступая за команду в середине 80-х. В 1983 году он вместе с командой стал чемпионом СССР.