Дайте мне "Джавелинчик", я хочу пару этих пид**асов завалить, – легенда Днепра Таран
Источник:"Футбол NEWS"
Известный украинский тренер Олег Таран поблагодарил президента УАФ Андрея Павелко за гуманитарную помощь. Экс-футболист эмоционально высказался о войне в Украине.
Тренер: ВСУ и украинский дух победит эту дрянь
По словам Тарана, УАФ очень помогла переселенцам с горячих точек. Сам тренер тоже помогает своим землякам.
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Таран развозит гуманитарку нуждающимся.
"От имени ветеранов футбола и команды Днепр хотим поблагодарить Андрея Павелко за его большую помощь для переселенцев из Донецкой, Луганской, Харьковской области, из Херсона. Сегодня мы уже с самого утра развозим гуманитарную помощь нашим женщинам, детям", – отметил специалист.
Легенда украинского футбола не сомневается в победе Украины. Он заявил, что тоже готов воевать против оккупантов.
"Страшное время, но я уверен, что наши Вооруженные силы, наш украинский дух победит эту дрянь и будет у нас снова светлое и мирное небо. Вернуться дети, женщины, бабушки, наши матери", – сказал Таран.
Я хоть завтра готов... Дайте мне "Джавелинчик". Я хочу пару этих пид**асов завалить,
– добавил тренер.