Тренер: ЗСУ та український дух переможе цю погань

За словами Тарана, УАФ неабияк допомогла переселенцям з гарячих точок. Сам тренер також допомагає своїм землякам.

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Таран розвозить гуманітарку нужденним.

"Від імені ветеранів футболу та команди Дніпро хочемо подякувати Андрію Павелку за його велику допомогу для переселенців з Донецької, Луганської, Харківської області, з Херсона. Сьогодні ми вже з самого ранку розвозимо гуманітарну допомогу нашим жінкам, дітям", – зазначив фахівець.

Легенда українського футболу не сумнівається у перемозі України. Він заявив, що теж готовий воювати проти окупантів.

"Страшний час, але я впевнений, що наші Збройні сили, наш український дух переможе цю погань і буде у нас знову світле та мирне небо. Повернутися діти, жінки, бабусі, наші матері", – сказав Таран.

Я хоч завтра готовий... Дайте мені "Джавелінчик". Я хочу пару цих під**асів завалити,

– додав тренер.

До слова. Олег Таран став легендою Дніпра, виступаючи за команду у середині 80-х. У 1983 році він разом із командою став чемпіоном СРСР.