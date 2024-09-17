Ястремская провела совместную тренировку с россиянином: позорное видео

Во вторник, 17 сентября, Даяна Ястремская начинает свой путь на турнире в Таиланде. К нему она готовилась в компании российского теннисиста.

Уроженка Одессы провела тренировку с 15-летним россиянином Егором Навразиди. Об этом сообщила академия Патрика Муратоглу.

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Непонятный поступок на фоне публичной позиции

Егор Навразиди является нейтральным спортсменом, однако в профилях его соцсетей у него указан именно флаг России. В нынешнем сезоне 15-летний россиянин провел 21 поединок на юниорском уровне – 13 побед, 8 поражений.

Смотрите видео с тренировки Ястремской и Навразиди

Отметим, что под этим постом Даяна Ястремская оставила свой лайк.



Егор Навразиди не отказался от российского флага / Скриншот из инстаграма теннисиста

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Напомним, что сейчас Даяна Ястремская является 35-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне украинка дошла до полуфинала Australian Open, что стало самым большим достижением в ее карьере. Она активно выступает за отстранение россиян от соревнований и имеет немало благодарностей от украинских воинов за помощь.