Третья попытка Ястремской в Риме: украинка пробилась в основную сетку грунтового Мастерса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале квалификации турнира WTA1000 в Риме победила Ребеку Масарову. Даяна стала пятой участницей от Украины грунтового тысячника.

Ребека Масарова (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (3:6, 2:6)

В первом раунде квалификации турнира WTA1000 в Риме Даяна Ястремская прошла француженку Леоли Жанжан. Соперница отказалась продолжать матч после проигранного первого сета. В финале отбораДаяну ждала испанка Ребека Масарова, пишет 24 Канал.

По теме Свитолина сыграет против Цуренко в Риме: кто из украинок сыграет на почвенном Мастерсе в Италии

Ястремская присоединилась к четырем украинкам в Риме

Пятый номер украинского рейтинга сразу захватил инициативу и выиграл стартовую партию со счетом 6:3. Во втором сете Ястремская отдала всего два гейма и одержала победу 6:2.

Таким образом, украинка стала победительницей отбора, квалифицировавшись в основную сетку. Соперницей Ястремской в 1/64 финала грунтового тысяченачальника станет представительница страны-агрессорки Анна Калинская. В 2019 году украинка выбыла в первом круге, а в следующем сезоне достигла третьего раунда.

Отметим, что Ястремская стала пятой украинкой в основе Мастерса в столице Италии. Ангелина Калинина и Марта Костюк в статусе сеяных стартуют со второго раунда. А вот Элина Свитолина и Леся Цуренко в украинской дуэли определят, кто продолжит выступление в турнире.

Напомним, что на недавнем турнире WTA125 в испанском Реусе Даяна Ястремская дошла до полуфинала, где уступила американке Элизабет Мандлик.