На шаг ближе к трофею: Ястремская впервые в этом году пробилась в финал турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в непростом полуфинальном поединке обыграла представительницу Турции. Теперь одесситка сразится за выигрыш турнира категории WTA125.

Дайана Ястремская (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) 2:0 (7:6 (2), 6:3)

В польском Гродзиске-Мазовецком продолжается турнир Polish Open - WTA 125. В полуфинальном поединке украинская теннисистка соревновалась с представительницей Турции Зейнеп Сонмез, сообщает 24 Канал.

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Непростая победа в полуфинале

По пути в полуфинал Ястремская одержала три победы. Даяна оставила за пределами турнира третий номер посева Терезу Мартынцеву из Чехии. Поэтому украинка не собиралась останавливаться в шаге от финала.

Однако поединок против турецкой теннисистки сложился непросто для Ястремской. В первом сете Даяна смогла дожать Сонмез только на тайбрейке, в котором победила со счетом 7:2.

Во второй партии представительница Турции снова создала проблемы для Ястремской. Решающим стал седьмой гейм, в котором Даяна совершила брейк и завершила сет со счетом 6:4.

Для Ястремской выход в финал стал первым в текущем сезоне. В решающем поединке 23-летняя одесситка встретится с победительницей матча Майя Хвалинская (Польша) – Гретт Миннен (Бельгия).

, последний раз Ястремская добывала трофей в мае 2019 года Тогда украинка в финале турнира в Страсбурге одолела француженку Каролин Гарсия.