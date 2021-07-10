Ястремская потерпела сенсационное поражение в полуфинале турнира WTA

Даяна Ястремская сенсационно остановилась в шаге от финала турнира WTA в Гамбурге (Германия). В 1/2 финала Даяна проиграла румынке Елене Габриеле Русе.

Даяна Ястремская – Елена Габриэла Русе 1:2 (6:2, 1:6, 4:6)

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На старте поединка теннисистки обменялись брейками. После того, как счет в партии стал 2:2, украинка выиграла 4 гейма подряд. Это позволило Даян взять первый сет.

Во втором сете победный настрой Ястремской словно исчез. Украинка трижды капитулировала на своей подаче и не имела никаких шансов сделать брейк – разгром 6:1.

В решающем сете теннисистки уверенно играли на своей подачах. Но в 8 гейме Даяна позволила румынской соперницы сделать брейк – 5:3. Но Габриэла Русе не воспользовалась своим шансом выиграть матч.

Ястремская сразу ответила обратным брейком! В десятом гейме украинка вела 40:15 на своей подаче, но позволила румынке одержать победу и выиграть матч.