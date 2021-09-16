Да ну это кошмар, бл**ь, – экс-тренер Мариуполя выругался в прямом эфире из-за гола Шахтера

16 сентября 2021 , 15:14
Читати новину українською

Источник:

FAN TALK

Шахтер сенсационно проиграл Шерифу в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" пропустили два идентичных гола после подачи в штрафную с левого фланга. Второй пропущенный гол Шахтера возмутил бывшего тренера Мариуполя и Арсенала Игоря Леонова.

Леонов: что это, бл**ь?

Игорь Леонов нецензурно прокомментировал второй гол у вратаря Шахтера в прямом эфире канала "Футбол 1" в передаче Fan Talk. Также трансляция велась в YouTube.

Как это было Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео

"Да ну это кошмар, бл**ь. А видите с фланга, бл**ь, передача и никто не это. Два раза с фланга, два раза, бл**ь, это. Что это, бл**ь? Ну так нельзя, бл**ь, держать игрока.

Смотрите, ни Коля, ни этот. Между двух, кто должен подскакивать? Видите, передача, вратаря здесь винить нельзя. Два раза с фланга. Это рабочий гол", – сказал Леонов.

Видео как Леонов выругался в прямом эфире можно посмотреть на ютуб-канале FAN TALK.

Видео второго гола в ворота Шахтера

  • Шахтер уступил со счетом 2:0 и после первого тура занимает последнее место в группе D. В параллельном матче Реал на последних минутах вырвал победу у Интера.
  • Заметим, что Шериф стал первым клубом из Молдовы, который вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Команду из Тирасполя в Лигу чемпионов вывел украинский тренер Юрий Вернидуб.
  • Для Вернидуба это также был дебют в Лиге чемпионов.
Автор: Михайло Гема