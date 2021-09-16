Да ну это кошмар, бл**ь, – экс-тренер Мариуполя выругался в прямом эфире из-за гола Шахтера
Источник:FAN TALK
Шахтер сенсационно проиграл Шерифу в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" пропустили два идентичных гола после подачи в штрафную с левого фланга. Второй пропущенный гол Шахтера возмутил бывшего тренера Мариуполя и Арсенала Игоря Леонова.
Леонов: что это, бл**ь?
Игорь Леонов нецензурно прокомментировал второй гол у вратаря Шахтера в прямом эфире канала "Футбол 1" в передаче Fan Talk. Также трансляция велась в YouTube.
Как это было Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео
"Да ну это кошмар, бл**ь. А видите с фланга, бл**ь, передача и никто не это. Два раза с фланга, два раза, бл**ь, это. Что это, бл**ь? Ну так нельзя, бл**ь, держать игрока.
Смотрите, ни Коля, ни этот. Между двух, кто должен подскакивать? Видите, передача, вратаря здесь винить нельзя. Два раза с фланга. Это рабочий гол", – сказал Леонов.
Видео как Леонов выругался в прямом эфире можно посмотреть на ютуб-канале FAN TALK.
Видео второго гола в ворота Шахтера
- Шахтер уступил со счетом 2:0 и после первого тура занимает последнее место в группе D. В параллельном матче Реал на последних минутах вырвал победу у Интера.
- Заметим, что Шериф стал первым клубом из Молдовы, который вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Команду из Тирасполя в Лигу чемпионов вывел украинский тренер Юрий Вернидуб.
- Для Вернидуба это также был дебют в Лиге чемпионов.