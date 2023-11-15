Цыганкову – 26: УЕФА поздравила лидера Украины его историческим голом в ворота Испании – видео

В среду, 15 ноября, свой день рождения отмечает один из лидеров испанской Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков. Футболисту, который в марте 2023 впервые стал отцом, исполняется 26 лет.

Виктор Цыганков отмечает свое 26-летие по-футбольному. Правый вингер Жироны вместе со сборной Украины готовится к ключевому матчу отбора на Евро-2024 против Италии.

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Памятный гол, принесший дебютную победу Украине

Поэтому у бывшего динамовца не особенно время на празднование. Нужно как можно лучше подготовиться к решающему поединку для команды Сергея Реброва. Правда, к этой встрече наш именинник подходит в отличной физической форме.

Цыганков не перестает феериты в Жироне, а в последнем туре Ла Лиги отдал голевой ассист за земляка Артема Довбика в матче против Райо Вльекано (1:2). В текущем сезоне-2023/2024 Виктор уже провел за "красно-белых" 12 матчей (2 гола и 2 ассиста).

В УЕФА по-футбольному поздравили украинца с днем рождения. В соцсетях напомнили исторический гол Цыганкова в ворота Испании, который он оформил в Лиге наций на НСК "Олимпийский" в октябре 2020 года в Киеве.

Тогда Виктор реализовал гениальную передачу Андрея Ярмоленко и вторым прикосновением пробил мимо испанского голкипера.

Видео гола Цыганкова в ворота сборной Испании

В том матче Украина одержала минимальную победу над "Фурией Роха" 1:0. Это была первая и пока последняя победа украинцев над Испанией. В общей сложности эти сборной встречались между собой 7 раз. В пяти случаях победу праздновали испанцы, а еще одна игра окончилась мировой.

По Цыганкову Виктор провел за сборную Украины уже 49 матчей, в которых забил 11 голов. Уже 20 ноября 26-летний правый вингер может улучшить свою статистику в поединках за главную команду страны в игре против Италии.