В гонке за тренером: Цыганков вошел в десятку лучших в истории сборной Украины
Сборная Украины по футболу в драматическом матче обыграла Северную Македонию в квалификации к Евро-2024. Победный гол забил Виктор Цыганков, который стал знаковым для вингера.
В пятницу, 16 июня, сборная Украины сделала невероятный камбек, впервые за 23 года победив, уступая в счете 0:2. Также этот матч стал историческим для вингера Жироны Виктора Цыганкова, пишет 24 Канал.
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Скоро может перегнать главного тренера
15-й номер сборной Украины забил победный гол в ворота Северной Македонии. Он стал десятым для футболиста во время выступлений в составе национальной команды. Это позволило ему обойти Андрея Воробея и Андрея Гусина, у которых было по девять забитых мячей и выйти на девятое место в списке лучших бомбардиров сборной. Из действующих игроков впереди только трое, а до главного тренера сборной остается 5 голов.
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины
- Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей);
- Андрей Ярмоленко – 45 (114);
- Евгений Коноплянка – 21 (87);
- Сергей Ребров – 15(75);
- Роман Яремчук – 13 (43);
- Олег Гусев – 13 (98);
- Сергей Назаренко – 12 (56);
- Евгений Селезнев – 11 (58);
- Виктор Цыганков – 10 (46);
- Андрей Воробей – 9 (68);
- Андрей Гусин – 9 (71).