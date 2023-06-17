В гонке за тренером: Цыганков вошел в десятку лучших в истории сборной Украины

Сборная Украины по футболу в драматическом матче обыграла Северную Македонию в квалификации к Евро-2024. Победный гол забил Виктор Цыганков, который стал знаковым для вингера.

В пятницу, 16 июня, сборная Украины сделала невероятный камбек, впервые за 23 года победив, уступая в счете 0:2. Также этот матч стал историческим для вингера Жироны Виктора Цыганкова, пишет 24 Канал.

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Скоро может перегнать главного тренера

15-й номер сборной Украины забил победный гол в ворота Северной Македонии. Он стал десятым для футболиста во время выступлений в составе национальной команды. Это позволило ему обойти Андрея Воробея и Андрея Гусина, у которых было по девять забитых мячей и выйти на девятое место в списке лучших бомбардиров сборной. Из действующих игроков впереди только трое, а до главного тренера сборной остается 5 голов.

Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины

Андрей Шевченко – 48 голов (111 матчей);

Андрей Ярмоленко – 45 (114);

Евгений Коноплянка – 21 (87);

Сергей Ребров – 15(75);

Роман Яремчук – 13 (43);

Олег Гусев – 13 (98);

Сергей Назаренко – 12 (56);

Евгений Селезнев – 11 (58);

Виктор Цыганков – 10 (46);

Андрей Воробей – 9 (68);

Андрей Гусин – 9 (71).

. Следующий матч сборная Украины сыграет против Мальты 19 июня в 19:00, где у Виктора Цыганкова есть все шансы еще немного подняться в этом престижном списке, до пятого места осталось забить 3 гола.