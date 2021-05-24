Как Цыганков спас Украину от позорного поражения в матче с Бахрейном: видео гола

Сборная Украины провела товарищеский матч против Бахрейна. Игра закончилась вничью 1:1, а единственный гол за Украину забил Виктор Цыганков.

Цыганков товарищеский матч против Бахрейна начал в запасе. На правом фланге полузащиты тренерский штаб решил довериться Марлосу.

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Однако в первом тайме сборная Украины так и не смогла забить, поэтому сразу после перерыва на поле вышел Цыганков. А вместе с ним и Артем Довбик. Они заменили Зубкова и Беседина соответственно.

Именно Довбик мог выводить сборную Украины вперед в этом матче, но после его удара мяч попал в штангу. А после этого Бахрейн повел в счете – Дхия реализовал пенальти.

Спас от поражения Украину Цыганков на первой компенсированной минуте к основному времени. Довбык получил пас в штрафной, сделал резкий рывок, освободившись от опеки соперника, после чего с острого угла мощно прострелил. Цыганков в прыжке сумел дотянуться до мяча и переправить его в ворота. Так счет стал 1:1.

Видео гола Цыганкова

Это четвертый подряд матч с участием сборной Украины, который заканчивается вничью 1:1. До этого украинцы с таким счетом сыграли против сборных Франции, Финляндии и Казахстана.