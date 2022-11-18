Цыганков превзошел голевой рекорд Реброва в Динамо

В четверг, 17 ноября, киевское Динамо не без проблем обыграло Ингулец в перенесенном матче 1-го тура УПЛ. Виктор Цыганков стал настоящим героем киевлян.

Дубль лидера киевского клуба принес победу "Динамо" со счетом 1:2. Первый гол Виктор забил с пенальти. Этот 11-метровый позволил Цыганкову внести себя в список рекордсменов бело-синих.

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Новый рекордсмен Динамо

25-летний правый вингер забил свой 24-й гол в УПЛ с 11 метров. Столько же только у Сергея Реброва.

Однако Цыганкову удалось опередить легенду киевского клуба. Виктору понадобилось для этого 27 пробитых пенальти, это всего на один удар меньше, чем сделал Ребров.

Тройку интересного рейтинга замыкает Диого Ринкон, имеющий в своем активе 12 голов после 13 пенальти.

В топ-10 входят также Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Виктор Леоненко, Сергей Мизин, Артем Милевский, Андрей Шевченко и Евгений Похлебаев.

В новом сезоне Цыганков отыграл 20 матчей, в которых отличился 7 голами и 6 ассистами.

К слову, победа над Ингульцем позволило Динамо вплотную приблизиться к тройке призеров УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу идут на 4-м месте, набрав 23 балла, а это на 3 пункта меньше, чем третья Заря.