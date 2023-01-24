В пару к Миколенко: Анчелотти готов был выделить огромные деньги за переход Цыганкова в Эвертон

Бывший тренер "ирисок" был заинтересован в приглашении дуэта лидеров "Динамо". Однако уход итальянца в Реал и приход Бенитеса закрыл перед Виктором путь в АПЛ.

В январе этого года Виктор Цыганков наконец переехал в Европу. Игрок Динамо отказался продолжать соглашение с киевлянами и перебрался в испанскую Жирону.

По теме Перспективы есть, но вопросов больше: что ждет Виктора Цыганкова в Жироне и куда дальше

Сумма трансфера составила всего 5 миллионов евро. Впрочем, ранее заинтересованность в винггере была выше. Как сообщает журналист Виктор Вацко, два года назад Динамо могло получить при Викторе до 50 миллионов.

От Хоффенхайма до Эвертона

Высокий интерес к Цыганкову был еще в 2019-м. Тогда на киевлян вышел Хоффенхайм, сделавший предложение в 15 миллионов евро. Впрочем, тогда Игорь Суркис отказался от продажи, называя эту сумму малой и несерьезной.

А уже через два года в звезде Динамо был заинтересован Эвертон и лично тренер клуба Карло Анчелотти. В 2021 году итальянец хотел приобрести в мерсисайдском клубе сразу дуэт игроков – Миколенко и Цыганков. Речь тогда шла о сумме в полсотни миллионов евро.

Читайте также Мудрик против Цыганкова: кто сможет лучше проявить себя в Европе

Остановились только на Миколенко

Тем не менее, летом Папа Карло вернулся в Реал, а ему на замену взяли Рафу Бенитеса. Испанец не был очень заинтересован в Викторе, поэтому Эвертон зимой 2022 приобрел только Миколенко. За левого защитника было заплачено около 24 миллионов евро.

Сейчас Виталий является игроком основы Эвертона. Впрочем, пока команда переживает непростые времена и борется за выживание в АПЛ. Мерсисайдцы занимают 19-е место, отставая от спасительной зоны на два балла. Из-за плохих результатов был уволен Фрэнк Лэмпард.