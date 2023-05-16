"Главное здесь не пересидеть": журналист дал совет Лунину, греющему скамью Реала

16 мая 2023, 15:36
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Цыганик LIVE

Андрей Лунин перебрался в Реал еще летом 2018-го, но за все это время сыграл за "сливочных" всего 17 матчей. Украинский голкипер никак не может выиграть конкуренцию у одного из лучших вратарей мира Тибо Куртуа.

Автор: Софія Кулай