"Главное здесь не пересидеть": журналист дал совет Лунину, греющему скамью Реала

Чем ближе к концу сезона-2022/2023, тем больше слухов появляются вокруг возможного ухода из Реала Андрея Лунина. В новом сезоне 24-летний голкипер сборной Украины может сменить клубную прописку. Однако есть и информация, что Карло Анчелотти готов давать больше игрового времени Лунину. Пока украинец выходит на поле только, когда Тибо Куртуа получает травму или на второсортные матчи.

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Цыганик: Синдром второго вратаря – это очень большая проблема

Известный украинский комментатор Игорь Цыганик высказал свое мнение по поводу будущего Лунина в Мадриде. По мнению журналиста, Андрей не должен засиживать в неиспользующем его клубе.

Лунину стоит оставаться в Реале или искать новый клуб? Ну уж нужно искать новый клуб. Можно ждать, ждать и не дождаться. Синдром второго вратаря – это очень большая проблема. Можно быть прекрасным вторым голкипером, но никогда не стать первым,

– дал совет Цыганик.

Если так продолжит и дальше, то Лунин может на всю жизнь получить звание "второго вратаря команды".

"Главное здесь не пересидеть. Насколько я говорил, что нужно Лунину ждать, что он дождется, но я так понимаю, что даже когда он выходит – ему не идет в Реале. Поэтому нужно искать. Можно опять же остаться вторым номером." Есть огромное количество вратарей, которые хорошие вторые, но никогда не были первыми. Поэтому Лунину нужно искать новую команду", – добавил журналист.

К слову. Контракт Лунина с Реалом заканчивается в конце июня 2024 года.

Отметим, что Реал не смог стать чемпионом Испании в текущем сезоне. Барселона досрочно получила это высокое звание в Ла Лиге. Мадридский клуб продолжает борьбу за трофей Лиги чемпионов. В первом матче полуфинала команда Анчелотти расписала домашнюю мировую 1:1 с Манчестер Сити. 17 мая состоится ответный матч между клубами за выход в финал ЛЧ.

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