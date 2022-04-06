Цыганик назвал, кто должен стать чемпионом в прерванном сезоне УПЛ

Полномасштабное вторжение России в Украину не позволило футбольным клубам начать вторую часть сезона УПЛ. Журналист Игорь Цыганик рассказал, должны ли досрочно закончить чемпионат.

Цыганик: Не думаю, что сейчас важно, кто станет чемпионом

По мнению спортивного комментатора, сезон-2021/2022 нужно объявить досрочно оконченным. Игорь Цыганик назвал распределение по призовым местам.

Интересно узнать Игрок Шахтера Степаненко рассказал, как неожиданно возник вариант с тренировками в Динамо

Журналист подчеркнул, что награды следует распределить по итогам первой части сезона. Шахтер должен стать чемпионом, а футболисты Динамо надеть на свою шею серебряные медали.

Не думаю, что сейчас важно кто станет чемпионом. Главное, правильно все сделать. ФИФА и УЕФА признают результаты, если сыграно более половины туров. У нас сыграно 18. Надо останавливать УПЛ на таком уровне, признавать чемпионом Шахтер, серебряным призером Динамо, бронзовым — Днепр-1, и дальше по турнирной таблице,

– сказал Цыганик.

Напомним, что Шахтер на зимний перерыв ушел в роли лидера. Донецкий клуб опережает "Динамо" на два очка.

Что касается Днепра-1, то подопечные Игоря Йовичевича опережают ближайшего конкурента, которым является Заря, на четыре пункта в борьбе за "бронзу".

Динамо и Шахтер получили разрешения на выезд за границу. Лидеры УПЛ проведут ряд матчей, в которых соберут средства на нужды ВСУ.