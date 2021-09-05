С цветами и объятиями: в Киеве тепло встретили украинских паралимпийцев – трогательные фото
5 сентября 2021 , 11:39Читати новину українською
Источник:24 канал
В японском Токио 5 сентября закончилась Паралимпиада-2020. Наши спортсмены завоевали 98 медалей для Украины. Часть участников соревнований уже вернулась на родину.
Встречали украинских спортсменов 5 сентября в аэропорту Киева. Призеров ждали родные, друзья и болельщики.
Важно Невероятные достижения украинских паралимпийцев: в чем секрет успеха
Самолет с украинцами прибыл в международный аэропорт "Борисполь". Атмосфера на аэродроме царила необычайная. Наших паралимпийцев встречали с цветами, шариками и плакатами.
Украинские паралимпийцы вернулись из Токио / Фото Валентины Полищук (24 канал)
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