Цуренко сыграет против первой ракетки мира на старте Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела квалификацию Australian Open. А вот уже в первом круге турнира ее ждет немалое испытание.

Цуренко в первом раунде сыграет против первой ракетки мира и хозяйки турнира – Эшли Барти.

Их матч состоится 17 января. Победительница выйдет в следующий раунд турнира, где сыграет против победительницы пары Варвара Грачева (Россия) – Люсия Бронзетти (Италия).

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"Вариантов, конечно, было много, с кем я могу играть, и это был один из неприятных. Барти все-таки первая ракетка мира, играет здорово и накануне выиграла турнир. Что ж, у меня уже был такой опыт два года назад. Думаю, что матч пройдет на стадионе, и это приятно. Посмотрим, для меня это будет хороший тест, чтобы проверить все то, что мы наработали за межсезонье", – поделилась впечатлениями от жеребьевки Цуренко.

Следует отметить, что Цуренко играла против Барти в первом раунде Australian Open в 2020 году. Тогда в трехсетовом поединке победу одержала австралийка – 5:7, 6:1, 6:1.

В общей сложности спортсменки трижды встречались на корте. На турнире в мексиканском Акапулько в 2014 году победила Барти. А в первый день 2018 года на турнире в австралийском Брисбене сильнее оказалась украинка.