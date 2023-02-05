Впервые с 2019: украинка Цуренко раскрыла секрет своего выхода в финал турнира в Хуахине

Леся Цуренко впервые с 2019 года будет бороться за трофей. В полуфинале украинская теннисистка одолела Бьянку Андрееску на турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Стартовый сет был за украинкой 5:7. Во втором Цуренко взяла четыре гейма подряд и была близка к разгромной победе. У представительницы Канады что-то пошло не так. Она отказалась продолжать полуфинал после четырех проигранных геймов и проблем с плечом.

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Цуренко: Я просто боролась и постоянно говорила себе думать о хорошем

Леся Цуренко досрочно пробилась в финал WTA 250 в Хуахине. Это первый матч за трофей для украинки с января 2019 года. Леся многое прошла в этот финал. Она не могла по полной состязаться последние годы из-за проблем с рукой. Однако теперь Цуренко вернулась на корт еще сильнее.

После Цуренко прокомментировал выход в финал в Таиланде. Леся рассказала, что физически чувствует себя классно. Также она отметила свою соперницу по полуфиналу.

Украинка раскрыла один из своих секретов победы.

"Конечно, чувствую себя прекрасно. Я считаю, что Бьянка – невероятный игрок и я ей сказала об этом у сетки. Она играет в теннис, который, как говорится, вы обязаны видеть. Она способна выполнять любые удары и безусловно доставила мне сегодня множество проблем, но я просто боролась и постоянно говорила себе думать о хорошем, и нужно сказать, что это работало. матч", – сказала украинская теннисистка.

"Думаю у нас будет большое сражение"

Именно Андрееску выбила другую украинку Марту Костюк на пути в украинский полуфинал в Хуахине, который так и не состоялся. Цуренко отомстила на корте Бьянке за победу над ее подругой.

Цуренко поделилась впечатлениями от финала и своей будущей оппонентки из Китая Линь Чжу.

Что я могу сказать о финале? Чжу Линь играет очень здорово, у нее было несколько хороших побед на Australian Open. Когда я смотрела сетку, то понимала, что Чжу Линь – это одна из тех, кого можно считать опасным соперником на этом турнире. Думаю, у нас будет большая битва. Но я очень счастлива, что сыграю в финале и с нетерпением жду матча,

– ответила Леся.

Финал между Цуренко и Чжу состоится 5 февраля. Ориентировочное время встречи 12:30 (по Киеву).

По пути в финал Цуренко обыграла не только Андрееску. Леся переиграла Бонавентюр, Калинскую да Мария.