Цуренко пробилась в финал квалификации в Майами: следующая встреча против россиянки

Сразу две украинки стартовали в квалификации на турнире WTA 1000 в Майами. Леся Цуренко начала с победы, а Даяна Ястремская вылетела уже в первом матче.

Клер Лю – Леся Цуренко 0:2 (4:6, 5:7)

Почти два часа понадобилось Лесе Цуренко, чтобы пробиться в финал квалификации. Украинка обыграла 21-летнюю американку Клер Лю, пишет 24 канал.

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Цуренко начала поединок из двух выигранных геймов 0:2. После чего потеряла преимущество и даже дала сопернице вырвать вперед 3:2. Однако преимущество Лю на корте было не так долго. В седьмом гейме Леся взяла подачу соперницы и снова вышла вперед – 3:4.

Своего украинка уже не отпустила. Цуренко отдала только один розыгрыш соперницы на ее подаче и взяла первую партию – 4:6.

Во втором сете была еще более ожесточенная борьба. Но на этот раз Цуренко была вынуждена догонять оппонентку. Леся смогла сделать камбек с 4:1 и в двенадцатом гейме завершить полуфинал квалификации – 5:7.

Интересно, что за весь матч Лю и Цуренко не совершили ни одной подачи на вылет. Украинка совершала две двойные ошибки. А американка только одну. Леся отыграла 6 из 8 возможных брейков.

Другая украинка Дайана Ястремская отказалась продолжать игру после первого сета в полуфинале. Соперницей нашей теннисистки была американка Кэролайн Доулхайд.

В финале квалификации Цуренко сыграет против россиянки Веры Звонаревой. Поединок состоится 22 марта.