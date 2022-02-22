Цуренко не смогла доиграть матч с россиянкой: во всем виновата травма

Леся Цуренко зачехлила ракетку на турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). Украинская теннисистка досрочно завершила свой матч 1/16 финала.

Анастасия Потапова – Леся Цуренко 1:0 (6:4, 2:2 отказ)

Ровно один час длился поединок Леси Цуренко. К сожалению, украинка из-за состояния здоровья не смогла доиграть матч. О чем говорит проваленный старт поединка. Потапова очень уверенно стартовала с четырех выигранных геймов подряд, сообщает 24 канал.

Читайте также Свитолина досадно проиграла в драматическом 3-часовом триллере в Дохе

Теннисистка из Украины попыталась догнать соперницу, но россиянка не подпускала вплотную к себе Цуренко в счете. В девятом гейме Леся с двумя брейками взяла розыгрыш и была близка к тому, чтобы сравнять до 5:5, но не суждено.

В следующем гейме 20-летняя российская теннисистка закончила первый сет – 6:4.

Травма помешала матчу

Во второй партии Цуренко дважды сравняла счет. Однако при 2:2 снялась с матча. Цуренко по ходу матча вызывала физиотерапевта, работавшего с правой рукой украинки. Именно из-за травмы Леся не смогла продолжить встречу.

Потапова прошла в 1/8 финала из-за отказа Цуренко. Следующей соперницей россиянки будет Анна Каролина Шмидлова из Словакии.

. За неполный поединок Цуренко совершила 8 двойных ошибок, ноль подач на вылет и не отыграла ни одного тай-брейка из 5 возможных.