Чемпион мира по Динамо больше не будет давать интервью украинским СМИ после слов о сборной

Футболист батумского Динамо Георгий Цитаишвили дал резонансный ответ на вопрос о сборной Украины. В интервью NV игрок киевского Динамо признался, что не стремился получить вызов в сине-желтую национальную команду.

Гио заверил, что не мечтал о сборной Украины, ведь хотел играть за национальную команду Грузии. Цитаишвили заявил: "Это уже потом по факту, когда годы шли – меня вызвали в молодежные сборные Украины, потому что я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные. Я не говорю, что я этого не хотел".

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Обиделся на украинскую прессу

Похоже, это интервью украинскому изданию задело Георгия до глубины души. Вероятно, на футболиста "Динамо Батуми" полилась критика и неприятные слова от украинских болельщиков.

Интересно, что Цитаишвили не стал комментировать свои заявления, а просто заверил, что больше не будет соглашаться с предложениями интервью от журналистов из Украины.

Больше не дам интервью украинским СМИ. Я ответил на ваш звонок из уважения, потому что меня так воспитали,

– ответил Цитаишвили.

Напомним, что Георгий дошел с U-16 в U-21 в структуре украинских сборных. В составе сборной Украины U-20 в 2019 году стал победителем молодежного чемпионата мира. После чего уже был сыгран за молодежную (5 поединков, 2 мяча) и главную сборную Грузии (14 матчей, 1 гол).

Пока Цитаишвили играет в аренде за Динамо Батуми, которая заканчивается в конце текущего сезона-2023/2024. После чего должен вернуть в Динамо Киев, с которым у него контракт до конца июня 2025 года.

Отметим, что с апреля 2022 года Гио выступает преимущественно за границей, катаясь по арендам (Висла, Лех, Динамо Батуми).

. В футболке киевского Динамо Цитаишвили провел всего лишь 24 матча, в которых отдал два ассиста. В киевском коллективе почему-то не дали шанса уже 23-летнему вингеру.