"Цирк на проводе": России хочет провести турнир по фигурному катанию в оккупированном Донбассе

Похоже, что в России запутались в своих позициях по поводу выражения "спорт вне политики". В стране-агрессоре обсуждают возможность провести турнир в оккупированном Донбассе.

Клоунада продолжается

Одним из инициаторов столь абсурдного шоу стал министр спорта страны-агрессора Олег Матицын. Он в комментарии враждебному российскому телеканалу "Матч ТВ" рассказал, что проведет встречу с титулованным в прошлом российским фигуристом Евгением Плющенко, чтобы обсудить все детали ледового шоу, сообщает 24 канал.

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Такой турнир россияне хотят провести в оккупированном Донбассе. Матицын отметил, что такое шоу будет частью государственной политики. Похоже, что министр забыл позицию россиян, в один голос утверждающих, что спорт вне политики.

Я планирую встретиться с Плющенко и обсудить этот проект. Опыт наших чемпионов должен быть востребован, это часть госполитики. Россия демонстрирует свою открытость, для спорта нет территориальных границ,

– сказал Матицын.

Российские спортсмены возмущены их отстранением от международных соревнований. Большинство федерации также устранили атлетов из Беларуси, которая тоже открыто поддержала агрессию России по отношению к Украине.

Напомним, что Плющенко – один из самых больших сторонников безумных политических решений Владимира Путина. Именно после поста Евгения из сборной Украины была отстранена украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая является уроженкой Москвы.