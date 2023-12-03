Чеберко помог Коламбус Крю выиграть Восточную конференцию МЛС и выйти в финал плей-офф – видео

В ночь со 2 на 3 декабря состоялся финальный матч Восточной конференции МЛС. В нем встречались победитель регулярной части чемпионата Цинцинатти и Коламбус Крю, занявший третье место.

Цинцинатти – Коламбус Крю 2:3

Голы: Брэндон Васкес, 14, Лусиано Акоста, 45+3 – Алвас Пауэлл (АГ), 75, Диего Росси, 86, Кристиан Рамирес, 114.

Гости одержали победу благодаря невероятному камбэку. Они уступали за 15 минут до конца поединка с гандикапом в 2 мяча, однако смогли отыграться и одержать победу в дополнительное время, пишет 24 Канал.

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Для украинских болельщиков этот матч был интересен из-за присутствия в составе Коламбус Крю защитника Евгения Чеберко. Он с июля выступает за американскую команду и является игроком ротации.

Украинский футболист с момента подписания контракта с Коламбусом Крю сыграл в 11-ти из 23-х матчей нового клуба. В самый ответственный момент он появился на поле, выйдя на замену на дополнительное время и помог своей команде не пропустить.

Героем же матча стал опытный американский форвард Кристиан Рамирес, забивший решающий гол на 114-й минуте матча.

. Таким образом, Коламбус Крю стал не только победителем Восточной Конференции, но и будет соревноваться за статус чемпиона МЛС-2023. В финале команда Чеберко будет играть против действующего чемпиона лиги – Лос-Анджелеса. Игра состоится 9 декабря в 22.00.

Смотрите видеообзор матча Цинцинатти – Коламбус Крю