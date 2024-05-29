Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Чжан Чжилей поделился ожиданиями от поединка против американца Деонтея Уайлдера. Бой состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде.

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Чжилей уверен, что Уайлдер не нокаутирует его

"Мы оба дрались с Паркером. Посмотрите на лицо Джозефа после нашего поединка и его. Я знаю, что Деонтей придет, чтобы меня победить. По моему мнению, он очень опасный соперник и не сомневаюсь, что он подготовится на 100 процентов.

Уайлдер может говорить все, что захочет, но в свое резюме он не запишет еще один нокаут после нашего боя. Бокс – это спорт. Результата нельзя достичь ртом. Все достигается только через кулаки", – сказал Чжан Чжилей.

Справка. Уайлдер умеет и любит укладывать спать соперников. Деонтей одержал 42 досрочные победы, но в то же время он дважды сам проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

Что касается Чжилея, то в 2023-м китаец дважды сенсационно победил известного британца Джо Джойса, который считался безоговорочным фаворитом. Однако 8 марта текущего года Чжан уступил австралийцу Джозефу Паркеру раздельным решением судей.