"Джошуа имеет преимущество": Чжилей сделал прогноз на поединок Эй Джея с Нганну

Чжан Чжилей поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. По мнению китайского боксера, очевидного фаворита нет.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказал мнение о поединке между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Бой состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Чжилей не видит фаворита в поединке Джошуа – Нганну

"Нганну – новичок в боксе. Но он очень хорошо выступил против Тайсона Фьюри, все это видели. Что касается навыков и опыта, то у Джошуа есть преимущество, однако Нганну имеет мощь.

Мы говорим о супертяжелом весе. Здесь многое может произойти за одну секунду. Один удар может изменить ход всего боя, поэтому ты никогда не знаешь наверняка.

Джошуа следует обратить внимание на свою защиту и убедиться, что в этом поединке его защита будет солидной", – сказал Чжилей.

Победитель боя между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.