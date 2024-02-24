Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей висловив думку про поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Бій відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Чжилей не бачить фаворита в поєдинку Джошуа – Нганну

"Нганну – новачок у боксі. Але він дуже добре виступив проти Тайсона Ф’юрі, усе це бачили. Що стосується навичок і досвіду, то у Джошуа є перевага, проте Нганну має міць.

Ми говоримо про надважку вагу. Тут багато що може статися за одну секунду. Один удар може змінити хід всього бою, тож ти ніколи не знаєш напевно.

Джошуа слід звернути увагу на свій захист та переконатися, що у цьому поєдинку його захист буде солідним", – сказав Чжилей.

Важливо! Переможець бою між Френсісом Нганну та Ентоні Джошуа зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.