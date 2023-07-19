Теннисистка из Венгрии отметилась гнусным поступком и довела соперницу до слез: позорное видео

Амарисса Тот решила нечестным путем выбить из турнира в Будапеште одну из фавориток соревнования. Девушка цинично не разрешила судьям проверить спорный мяч.

В Будапеште стартовал открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин. На грунтовое соревнование заявились 32 теннисистки, в том числе две украинки, пишет 24 канал.

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Уже в первом круге на турнире произошел громкий скандал со второй сеяной Чжан Шуай (№45 WTA). Китаянка попала на местную спортсменку Амариссу Тот, который идет в шестой сотне рейтинга.

Во время первого сета при счете 5:5 Чжан попала в линию, но судья зафиксировал аут. Китаянка обжаловала приговор арбитра, поэтому тот пошел с вышки посмотреть на след мяча.

Видео удара Чжан Шуай в линию:

Впрочем, пока судья уходил, венгерская оппонентка подошла к "месту назначения" и ногой стерла след. Это не позволило судьям убедиться в своей ошибке.

Некрасивый поступок Амариссы Тот:

Поступок Тот увидели зрители и сама Чжан, из-за чего возник спор между оппонентами и судьями. В итоге китайская теннисистка не сдержала слез и после окончания гейма объявила о снятии с поединка.

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При этом она пожала руку Амариссе, а та цинично подняла руки вверх как символ победы. Интересно, что во втором круге Тот теперь будет играть против украинки Екатерины Байндл.

Уроженка Николаева стартовала в Будапеште с победы над другой венгеркой Наталией Сабанин. А вот вторая украинка Екатерина Володько уже вылетела от Юлии Путинцевой из Казахстана.