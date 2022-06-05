Чувствую пустоту, – расстроен Петраков прокомментировал невыход Украины на ЧМ-2022

Украинская сборная не смогла сделать этот последний шаг по пути в Катар. Александр Петраков очень коротко прокомментировал поражение против Уэльса.

На наставнике "не было лица"

Главный тренер "сине-желтых" не был многословен в послематчевом интервью в эфире "Главная команда". Александр Петраков заверил, что его команда отдала все силы на поле, чтобы пробиться на чемпионат мира-2022, но не удалось, пишет 24 канал.

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Разоренный наставник отметил, что в этот день футбольный бог был на стороне соперника.

Что чувствую в душе? Пустоту. Справедлив ли счет матча? Не могу сказать... Что сказать? Закономерно. Сборная Уэльса заслуженно идет дальше? Они победили, значит заслуженно. Что могу передать болельщикам? Ребята сделали все, что могли, кому везет, кому нет. Сегодня повезло Уэльсу,

– сказал Петраков.

К сожалению, единственный гол решил победителя поединка. Досадный автогол Андрея Ярмоленко после подачи со штрафного от Гарета Бейла вывел Уэльс на чемпионат мира-2022. Украина не смогла получить путевку в Катар.

В июне "сине-желтые" сыграют три поединка в групповом раунде Лиги наций. Уже 8 июня ребята сыграют на выезде против Ирландии. Далее два домашних поединка, которые пройдут в Польше – против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).