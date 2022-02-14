Чувствовала, что за спиной вся страна, – украинская бобслеистка Гунько о дебюте на Олимпиаде

На Олимпиаде-2022 14 февраля разыграли комплект медалей в бобслее. К сожалению, единственная представительница Украины, Лидия Гунько, провалила выступление.

Гунько: Олимпийские игры – это что-то невероятное

Украинка заняла последнее, 20-е место. Украинская спортсменка проиграла даже представительнице Ямайки.

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Несмотря на неудачное выступление, Гунько довольна дебютом. По ее совам, главной преградой был холод на стадионе.

"Конечно, заезды были неидеальными. Из-за того, что не имею большого опыта по этой трассе, улучшала показатели уже в процессе соревнований и старалась брать с каждого заезда по максимуму, исправлять ошибки. Сегодня минус двадцать, совсем другая ситуация с коньками, я не спускалась здесь при такой погоде, это все повлияло на итоговый результат", – сказала спортсменка.

Гунько поблагодарила болельщиков за поддержку.

Несмотри ни на что, Олимпийские игры – это что-то невероятное. Большое спасибо всем за поддержку– чувствовала, что за спиной вся страна. По возвращении домой сфокусируюсь прежде всего на собственном здоровье, но есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине,

– отметила Лидия.

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