Чувствовала, что за спиной вся страна, – украинская бобслеистка Гунько о дебюте на Олимпиаде
Источник:НОК Украины
На Олимпиаде-2022 14 февраля разыграли комплект медалей в бобслее. К сожалению, единственная представительница Украины, Лидия Гунько, провалила выступление.
Гунько: Олимпийские игры – это что-то невероятное
Украинка заняла последнее, 20-е место. Украинская спортсменка проиграла даже представительнице Ямайки.
К слову Первая в истории Украины: Гунько замкнула топ-20 на Олимпиаде в бобслее
Несмотря на неудачное выступление, Гунько довольна дебютом. По ее совам, главной преградой был холод на стадионе.
"Конечно, заезды были неидеальными. Из-за того, что не имею большого опыта по этой трассе, улучшала показатели уже в процессе соревнований и старалась брать с каждого заезда по максимуму, исправлять ошибки. Сегодня минус двадцать, совсем другая ситуация с коньками, я не спускалась здесь при такой погоде, это все повлияло на итоговый результат", – сказала спортсменка.
Гунько поблагодарила болельщиков за поддержку.
Несмотри ни на что, Олимпийские игры – это что-то невероятное. Большое спасибо всем за поддержку– чувствовала, что за спиной вся страна. По возвращении домой сфокусируюсь прежде всего на собственном здоровье, но есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине,
– отметила Лидия.
Лидия Гунько: что известно о спортсменке
- Гунько – первая в истории Украины бобслеистка, которая получила олимпийскую лицензию на Олимпийские игры.
- Украинка начала заниматься бобслеем в 2018 году, а в 2019 году начала международные выступления.
- В январе 2022-го года Лидия заняла третье место на этапе Мировой серии в Винтерберге, что позволило ей получить олимпийскую лицензию в монобобе.