Гунько: Олімпійські ігри – це щось неймовірне

Українка посіла останнє 20-те місце. Українська спортсменка програла навіть представниці Ямайки.

До слова Перша в історії України: Гунько замкнула топ-20 на Олімпіаді в бобслеї

Попри невдалий виступ Гунько задоволена дебютом. За її совами, головною перепоною був холод на стадіоні.

"Звичайно заїзди були неідеальними. Через те, що не маю великого досвіду на цій трасі, покращувала показники вже в процесі змагань та намагалася брати з кожного заїзду по-максимуму, виправляти помилки. Сьогодні мінус двадцять, зовсім інша ситуація з ковзанами, я не спускалася тут при такій погоді, це все вплинуло на підсумковий результат", – сказала спортсменка.

Гунько подякувала вболівальникам за підтримку.

З усім тим, Олімпійські ігри – це щось неймовірне. Дуже дякую всім за підтримку – відчувала, що за спиною вся країна. По поверненню додому сфокусуюся перш за все на власному здоров’ї, але є велике бажання рухатися далі й розвивати бобслей в Україні,

– зазначила Лідія.

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