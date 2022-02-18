Чуда не произошло: Пидручный и Прима финишировали за пределами топ-20 в масс-старте на Олимпиаде

Последним стартом для биатлонистов на Олимпиаде-2022 стал мужской масс-старт. Двое украинцев пробились в тридцатку лучших.

Впервые за 12 лет Украина представлена ​​в мужском масс-старте на Играх

Дмитрий Пидручный и Артем Прима сумели отобраться к гонке с массовым стартом по второй квоте. У Дмитрия был 20 стартовый номер, а у Артема – 24, сообщает 24 канал.

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По сравнению с женской гонкой погода в мужском масс-старте была более благоприятной. По крайней мере, на стрельбище не было сильного ветра.

Подручный чисто отработал на огневом рубеже. Благодаря качественной работе на стрельбище украинец попал в топ-5. Отставание от лидера было около 10 секунд. Зато у Примы лежка не задалась – биатлонист дважды ошибся. Таким образом, Артем оказался в конце третьего десятка.

На второй "лежке" Дмитрию не удалось повторить свой успех. Биатлонист промахнулся сразу 3 раза, что очень много для такой гонки. Драматическая стрельба Пидручного откатила его на 21-ю позицию.

Прима немного улучшил свои показатели на рубеже, украинец ошибся один раз. Однако существенно улучшить свои позиции ему не удалось – 28-я позиция. Тем временем лидерство перенял норвежец Йоханнес Тингнес Бё.

Провальная стрельба украинцев

Вторая часть гонки была для украинцев тоже неудачной. Пидручный отправился еще на 2 штрафных круга и оказался в топ-25. А Прима промахнулся сразу 3 раза. Такая стрельба откатила его на 29-е место.

На последней стрельбе оба украинца дважды не попали в мишени. В итоге Пидручный финишировал на 24-й позиции, а Прима на 28-й.

Олимпийским чемпионом в масс-старте стал Йоханнес Бьо. "Серебро" досталось представителю Швеции Мартину Понсилуоми, "бронза" – норвежцу Ветле Шостаду Кристиансену.

Результаты мужского масс-старта на Олимпиаде-2022.

В 2014-м и 2018-м Украина не была представлена ​​в мужском масс-старте на Олимпиаде.

1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+1+2) 38:14.4

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+0+1) +40.3

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 2+0+1+0) +1:12.5

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24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+3+2+2)

28. Артем Прима (Украина, 2+1+3+2)